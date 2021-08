Stiri pe aceeasi tema

- Un copil i-a vizitat vineri, 13 august, pe salvatorii romani care intervin in Grecia pentru stingerea incendiilor. „A venit cu placinte și porumb fiert, drept mulțumire pentru ca i-am protejat satul”, au transmis pompierii, intr-o postare publicata pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii romani aflați in Grecia intervin, vineri, in zona localitaților Metochi și Kalyvia, cu 6 mașini de stingere, 2 cisterne și 1 drona. La aceeași acțiune participa ș colegii lor din Republica Moldova, care intervin cu 2 mașini de stingere.

- Totodata, 6 salvatori din cadrul Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apa, precum si crearea de culoare pentru limitarea propagarii incendiilor, cu ajutorul drujbelor.In aceasta dimineata, actiunile de stingere si protectie…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, joi dimineata, incepand cu ora 8,00, actiunile pompierilor romani de lichidare a incendiilor continua, in zonele Spathari si Kalivia din Grecia, cu sase masini de stingere, doua cisterne si o drona. Totodata, sase pompieri vor avea misiunea de…

- Cei peste 100 de pompieri romani, care au plecat in Grecia sa ajute la stingerea incendiilor, intervin și astazi in insula Evia. Acțiunea pompierilor romani continua și astazi, in zona Spathari din insula Evia. Incepand cu ora 08.00, 45 de pompieri acționeaza pentru lichidarea incendiilor care au cuprins…

- Un ziar online din Grecia scrie ca elenii au fost uimiți de modul de operare al pompierilor romani care au venit pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pe insula Evia, informeaza News.ro .”Ce au facut pompierii romani cand au ajuns in Evia de grecii s-au uitat la ei ca la… extratereștri?”, scrie…

