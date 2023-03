Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat sambata Ghidul Pentru Situatii de Criza, cu rol de pregatire si preventie, in scopul reducerii riscului in cazul dezastrelor, ghid ce cuprinde informatii dedicate situatiilor de urgenta, despre dezinformare sau despre protectia…

- Alarmele vor suna din nou in toata țara: Exercițiul „Miercurea sirenelor” va fi reluat. Cum vor fi anunțati romanii pentru a nu se speria IGSU va relua exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționalitațiii sirenelor din țara. Raed Arafat, șeful Departamentului…

- Vom primi mesaj Ro-Alert daca vor intra rachete in spațiul aerian al Romaniei, populatia din zona aflata in situatie de risc ar fi alertata prin mesaj Ro-Alert pentru a se adaposti, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. „Daca stim ca vine in zona si daca se da informatia,…

- DOUA CUTEMURE MARI in doua zile: Guvernul, masuri urgente pentru monitorizarea sistemului de intervenție Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o discuție telefonica cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, in legatura cu cutremurul produs, marți, 14 februarie, in regiunea…

- Un punct de operare aeromedicala, al zecelea la nivel national, a devenit operational, miercuri, la Brasov, fiind al zecelea astfel de punct deschis la nivel national. La evenimentul de inaugurare a punctului de salvare aeriana au participat si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si seful Departamentului…