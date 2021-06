Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Bacau, dupa de un tanar care la varsta lui ar fi trebuit sa fie sanatos, a ajuns la spital cu simptome de infarct. Un tanar de 18 ani din comuna Livezi, județul Bacau, a fost transportat de urgența la Iași, cu elicopterul SMURD, cu suspiciune de infarct miocardic. Medicii urmaresc…

- Incepand din aceasta seara, de la ora 20,00, si pe tot parcursul zilei de maine va fi organizat un maraton de vaccinare si pentru tinerii ieseni cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, a anuntat purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica, Marius Voicescu: „Tinerii care au implinit 16 ani și…

- Spatiile deficitare, personalul insuficient si birocratia sunt principalii factori care ingreuneaza participarea medicilor de familie din Botosani la campania de vaccinare anti-COVID-19 – acestea sunt concluziile unei intrevederi pe care prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, si directorul Directiei…

- Potrivit organizatorilor, in cursul zilei de duminica, in intervalul orar 00.00-20,00 au fost vaccinate 1549 de persoane. Alte 3003 persoane s-au imunizat la acelasi centru incepand de vineri dupa-amiaza, de cand a inceput maratonul, pana duminica dimineata.Conform Agerpres , Maratonul de vaccinare…

- Numarul infectarilor cu SARS CoV2 este tot mai mic de la o zi la alta. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 10 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din 231 de teste efectuate, 4 pacienți fiind testați in laboratoare private.…

- Echipele mobile de vaccinare de la Spitalul Militar se vor afla, in cursul zilei de joi, in comunele Costesti si Ciortesti, pentru a vaccina persoanele inscrise in zilele precedente pe listele intocmite de autoritatile locale. Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a informat ca vaccinul utilizat…

- Centrul de Vaccinare deschis la Romexpo a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar medicul coordonator și asistentul medical au primit fiecare cate o amenda in valoare de 2.000 de lei, dupa ce tanarul din Capitala, imunizat inițial cu Pfizer, a primit la rapel Moderna. O echipa de inspectori din cadrul…

- Zilele trecute, un nou scandal a izbucnit dupa ce s-a anunțat oficial ca medicii din centrele de vaccinare nu și-au primit banii de doua luni. In Mehedinți, potrivit informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica, medicii iși vor primi banii, dupa ce in data de 17 martie 2021, fondurile necesare…