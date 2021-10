Stiri pe aceeasi tema

- Bani pentru vaccinare. 100 de lei de om imunizat. Potrivit unui ordin al ministrului Sanatații, se acorda tichete de masa in valoare de 100 de lei fiecarei persoane care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2. Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a distribuit medicilor…

- Directia de Sanatate Publica informeaza cu privire la apariția a doua focare COVID-19 din Judetul Iasi. Acestea sunt in spitalele ieșene, primul focar fiind la Spitalul CFR, Bloc operator și secția Oftalmologie, unde s-au identificat șase cazuri. Este vorba despre cinci cadre medicale și un pacient.…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov a actualizat, joi, lista cu centrele de vaccinare active din județ. Potrivit listei actualizate, in județul Brașov, mai sunt deschise 13 astfel de centre, dintre care cinci in municipiu și cate unul in Fagaraș, Codlea, Feldioara, Ghimbav, Rașnov, Sacele, Sanpetru…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Vrancea, in colaborare cu medicii de familie, organizeaza in luna august 2021, activitati de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanța protecției solare, in prevenirea cancerelor de piele. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad le va cere medicilor de familie sa ii vaccineze anti-COVID-19 pe doritori chiar cu riscul de a risipi doze, sa nu mai fie necesara formarea grupurilor de cate cinci persoane, numar egal cu cel al dozelor aflate intr-un flacon de ser de la Johnson & Johnson,…

- Un numar de 333.038 de doze de vaccine anti-COVID au fost distribuite centrelor de vaccinare din județul Brașov, dintre care 423 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi au fost distribuite…