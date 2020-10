Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a aprobat cateva modificari de scenarii privind functionarea unitatilor de invatamant din judet, ca urmare a schimbarii situatiei epidemiologice, la propunerea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj si cu avizul Directiei de Sanatate Publica…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 4.081 pacienți declarați vindecați■ 308 pacienți internați in spitale■ 396 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a adoptat, joi, hotararea privind aprobarea scenariilor de deschidere a noului an scolar, astfel ca doar o unitate de invatamant va functiona in scenariul rosu, alte 56 in cel galben, iar 65 in scenariul verde, anunța news.ro.”Potrivit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a aprobat, in ședința extraordinara desfașurata miercuri, 9 septembrie 2020, scenariile dupa care vor funcționa unitațile de invațamant din județ incepand prima zi de școala, 14 septembrie. Potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Prahova,…

- Toate școlile din Romania primesc luni, 7 septembrie, de la Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din fiecare localitate pe baza careia va fi stabilit scenariul in care incepe școala, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Sanatații și Educației nr 5487/1494/2020 . Scenariile sunt numerotate…

- Elevii și copiii de gradinița din Timiș (aproximativ 90.000 la numar, inscriși in anul școlar care va incepe in 14 septembrie) vor incepe școala intr-un sistem hibrid. In general, reprezentanții școlilor și gradinițelor din Timiș opteaza pentru școala „in ture”, adica doua saptamani vin la cursuri jumatate…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj, impreuna cu Instituția Prefectului Județului Cluj, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenta Avram Iancu, Cluj și Direcția de Sanatate Publica a Județului Cluj va desfașura, in perioada 1-4 septembrie 2020, o serie de intalniri zonale pentru evaluarea situației…

- In acest moment, sunt 243 de persoane internate.In seara aceasta, reprezentantii Institutiei Prefectului Judetul Constanta au transmis ca, potrivit unei analize realizate de Directia de Sanatate Publica din Constanta, incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile, in judet, este de 0.37.Potrivit…