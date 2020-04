DSP Constanta, Plan Alb de organizare a sistemului sanitar din judet

In contextul raspandirii virusului SARS CoV 2 pe teritoriul Romaniei, DSP Constanta a elaborat un Plan Alb de organizare a sistemului sanitar din judetul Constanta, aprobat in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Cu ajutorul acestui plan, au fost desemnate unitatile medicale principale si cele suport de tratare a persoanelor confirmate cu COVID 19.Astfel, in prima linie de combatere a noului coronavirus se afla Spitalul Clinic de Boli Infectioase, dedicat exclusiv tratarii bolnavilor CO ...