Direcția de Sanatate Publica a reacționat luni seara, dupa ce Poliția Romana a cerut IPJ Constanța sa faca verificari cu privire la nerespectarea regulilor de siguranța la petrecerea privata din stațiunea Olimp, la care a participat și vedeta Pro TV Andreea Esca. ”Referitor la Comunicatul Poliției in care se menționeaza organizarea unei petreceri in stațiunea Olimp, in urma cu aproximativ trei saptamani, și unde nu ar fi fost respectate regulile de distanțare fizica și mulți dintre participanți nu au purtat masca de protecție, precizam ca Direcția de Sanatate Publica Județeana Constanța nu a avut…