Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Ciuruleasa a fost depistat vineri o noua persoana infectata cu coronavirus, contact direct cu un caz pozitiv, ca urmare a anchetei epidemiologice, a transmis directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. Acesta este al 15-lea caz confirmat in comuna Ciuruleasa. Vezi și HARTA: LISTA pe localitați a…

- Ziarul Unirea 150 de probe recoltate in Abrud și Ciuruleasa, dupa ce a fost depisat un nou caz in focarul de COVID-19 din Apuseni Reprezentanții DSP Alba au transmis ca in zona Apusenilor au fost recoltate 150 de probe din localitatea Ciuruleasa și din orașul Abrud, dupa ce a fost depistat un nou caz…

- Satul cu 500 de oameni din Alba, unde se inregistrasera la un moment dat o treime din cazurile din județ, sta in continuare pe ghimpi dupa ce testele arata ca epidemia se intinde in comunitate.Cu 11 cazuri confirmate la inceputul saptamanii, o treime din totalul județului Alba la acel moment, satul…

- Ziarul Unirea DSP propune CARANTINAREA localitații Ciuruleasa, focarul COVID-19 din Apuseni 11 din 33 din cazurile de coronavirus inregistrate pana duminica in Alba sunt intr-o localitate din Muntii Apuseni, Ciuruleasa, situata in apropiere de limita cu Hunedoara, motiv pentru care au fost informate…

- CARAȘ-SEVERIN – Doua sunt din Anina, una din Domașnea. Femeile sunt izolate la domiciliu și de la toate trei au fost prelevate probe de catre DSP! Pana la ora actuala, județul nostru a scapat de coronavirus, insa la granița lui gripa modificata, ce face ravagii in lume, a fost depistata in Timiș și…

- Un nou caz suspect de coronavirus a aparut la Timișoara. Este vorba despre o tânara care s-a întors de la Veneția, în weekend, cu autocarul, și era în autoizolare acasa, pentru ca venea dintr-o zona declarata de risc de autoritațile italiene. Tânara a început…

- Rezultatele probelor prelevate de la un barbat care a calatorit recent intr-una din regiunile afectate din Italia, plasat miercuri in carantina dupa ce a prezentat durere in gat, sunt negative pentru coronavirus. „In cazul unui pacient s-a impus carantinarea in spital, conform procedurii, dupa ce…

- Anul acesta, la Abrud vor demara proiecte de investiții in infrastructura in valoare de aproape 18 milioane de lei, cu finanțari prin POR 2014-2020 și PNDL. Se va extinde și moderniza ambulatoriul spitalului, se va inființa centru de zi pentru persoane varstnice și vor continua modernizarile de strazi.…