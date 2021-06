Stiri pe aceeasi tema

- Ordin de protecție provizoriu Polițiștii din Aiud au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat tatal. Barbatul s-a ales și cu dosar penal, pentru violența in familie. La data de 7 iunie 2021, polițiștii din Aiud au fost sesizați de catre un barbat, de 62 de…

- Politia Rutiera monitorizeaza traficul in judetul Alba și in acest weekend. Oamenii legii atenționeaza șoferii sa respecte regulile de circulație, ca sa evite accidentele rutiere. Amplasarea radarelor in perioada 05-07.06.2021 Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru – Oiejdea – Galda de Jos – Teius…

- Reprezentanții IPJ Alba au anunțat amplasarea radarelor pe drumurile din județ. Amplasarea radarelor in data de 26.05.2021 Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud – Inoc – limita cu judetul Cluj Drumul National 1- Sebes – Cut – Cunta – limita judetul Sibiu…

- Astazi, 5 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 51 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 51 cazuri de COVID-19 raportate astazi, 5 aprilie 2021, sunt urmatoarele: AIUD – 6 cazuri ALBA IULIA…

- Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor pe care vor fi amplasate radarele de supraveghere a circulației pe drumurile publice din județ in data de 2 aprilie 2021. Amplasarea radarelor in data de 02.04.2021 Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud…

- Pana la data de 27 martie 2021, in județ s-au inregistrat 18064 de persoane confirmate pozitiv, 16119 de persoane vindecate si 488 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 524 de probe (252 probe la DSP si 272 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 185635.…

- Totalul dozelor de vaccin anti-COVID administrate in județul Alba, de la inceputul campaniei de vaccinare (4 ianuarie 2021) pana in prezent este de 53.248. Dintre acestea, 36.646 reprezinta prima doza (practic numarul persoanelor imunizate in județul Alba cu cel puțin o doza de vaccin anti-COVID) și…

- Astazi, 22 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 41 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 41 cazuri de COVID-19 raportate astazi, 22 martie 2021, sunt urmatoarele: AIUD – 4 cazuri ALBA IULIA…