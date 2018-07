Stiri pe aceeasi tema

- Un Cod galben și unul portocaliu au fost emise pentru azi in anumite zone din judetul Maramures, dar si pentru judetele Bistrita-Nasaud, Cluj si Salaj. Au fost prognozate averse cu acumulari de 20-25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului. Ca fenomene asociate au fost…

- Sute de curti, subsoluri, case si drumuri au fost inundate in noaptea de marti spre miercuri. Situatiile cele mai grave sunt semnalate in judetul Neamt unde a fost distrus podul spre localitate, astfel ca accesul se poate face doar pietonal, scrie mediafax.ro.

- Sute de curti, subsoluri, case si drumuri au fost inundate marti si in noaptea de marti spre miercuri, situatiile cele mai grave fiind semnalate in judetul Neamt. In Hangu (Neamt) a fost distrus podul spre localitate, astfel ca accesul se poate face doar pietonal.

- Pe raza unitații administrativ teritoriale au cazut intr-un interval scurt precipitații abundente (rupere de nori). Cantitațile de apa cumulate au condus la formarea de torenți de pe versanți. Acestea au transportat aluviuni (material lemnos, vegetație și noroi), care au colmatat podețe. Șuvoaiele de…

- In ultimele doua ore, pompierii militari si voluntari au fost solicitati sa intervina pentru inlaturarea efectelor generate de ploile abundente si vantul puternic in 32 de localitați.

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Vremea severa din ultimele zile a provocat pagube in toata țara, zeci de locuințe, anexe gospodarești, curți, beciuri și subsoluri fiind inundate in ultimele 24 ore. ANM a emis 80 de avertizari meteo iar pompierii au intervenit in 22 de localitați din 14 județe și municipiul București. La…