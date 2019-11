Stiri pe aceeasi tema

- “Drumul spre sanatate” este prima afacere din Ungaria, care asigura, pentru pacienții romani, intermedieri in domeniul sanatații, in mod legal și corect... The post “Drumul spre sanatate” – Intermedieri pentru pacientii romani, la orice clinica din Ungaria appeared first on Renasterea banateana .

- Masura de suspendare a exportului paralel , anuntata de Ministrul Sanatatii in contextul general al scaderii disponibilitatii unor medicamente pentru pacientii romani, a generat o reactie la nivel national si european, mai ales din partea...

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, suplimentarea listei medicamentelor compensate si gratuite cu 17 molecule noi ce vizeaza, in special, afectiuni din cadrul programelor nationale de sanatate, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, potrivit Agerpres."La propunerea…

- A existat un moment in care, in calitate de farmacist, mi-am dat seama ca o mulțime de oameni carora le-am dat medicamente urmau sa beneficieze de avantaje minime sau chiar deloc. Personalul medical ia decizii privind utilizarea unui medicament sau altul pe baza dovezilor extrase din studiile clinice.…

- Anual, in cadrul programului pentru acordarea de finantari nerambursabile persoanelor fizice sau juridice tara scop patrimonial (implementat conform prevederilor Legii numar 350/2005), Primaria si Consiliul Local al Municipiului Sebes lanseaza o competitie de proiecte de finantare, cu scopul sprijinirii…

- Pacientii care au fost diagnosticati cu diabet au un risc mai mic de moarte precoce daca au un medic care manifesta empatie fata de ei. Cel putin acest lucru releva un nou studiu efectuat la Universitatea din Cambridge.

- Un medicament utilizat pentru tratarea tulburarii de deficit de atenție/hiperactivitate (ADHD) pare sa afecteze dezvoltarea creierului in cazul copiilor, potrivit unui studiu publicat in revista ”Radiology”, citata de eurekalert.org, preluat de MedLive.ro.Totuși, se pare ca in cazul adulților cu ADHD…