Drumul către Euro 2024. Israel – România, la Budapesta S-au implinit, este foarte adevarat, 30 de ani de la uriașa calificare a naționalei Romaniei la Campionatul Mondial din SUA. 17 noiembrie 1993. Zi menita probabil sa consolideze in mod providențial șansele unei alte calificari istorice. De aceasta data, la Euro 2024. Desigur, perspectiva optimista este intotdeauna cea mai eficienta. Mai grav este insa ca s-au implinit exact 26 de ani și doua luni de la momentul celei mai bune clasari din istorie a naționalei Romaniei in ierarhia FIFA. Se intampla pe 17 septembrie 1997. Romania se afla pe locul 3 in lume. Doar Brazilia și Germania erau mai sus.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am hotarat asta in primul rand din cauza separarii de copil”, spune o mama, in al doilea episod despre fenomenul nașterilor la domiciliu. Alte gravide invoca neincrederea in medici sau chiar teama de spitale. Autoritațile nu știu nimic despre mamele care decid sa-și aduca pe lume copiii departe de…

- ​Franța, Portugalia și Belgia sunt primele naționale calificate la Campionatul European din 2024. Cele trei au obținut victorii in disputele cu Olanda (2-1), Slovacia (3-2) și Austria (3-2), calificandu-se matematic la turneul final ce va avea loc anul urmator in Germania.

- Nationala Romaniei va debuta contra Poloniei, in deplasare, pe 4 februarie, in editia 2024 a Rugby Europe Championship, a anuntat, miercuri, forul continental al sportului cu balonul oval. Competitia se desfasoara dupa formatul de anul acesta, cu doua grupe, alcatuite de Georgia, Spania, Olanda, Germania…

- Scriitoare și jurnalista cu origini romanești, Mira Feticu traiește de vreme indelungata in Olanda. Ea a oferit publicului Libertatea acest articol, prin care se adauga vocilor care participa la dezbaterea din lumea culturala pornita de Valeriu Nicolae și la care a raspuns scriitorul Bogdan-Alexandru…

- Olandezul Jan Jongbloed, emblematicul portar al nationalei "portocalei mecanice", pe vremea cand il avea lider pe Johan Cruyff, a incetat din viata la varsta de 82 de ani, a anuntat, joi, Federatia olandeza de fotbal (KNVB), citata de agentia EFE.Jongbloed, care a disputat 24 de meciuri sub culorile…

- Mule zboruri anulate, timpi foarte mari de așteptare, bilete mai scumpe. A fost o perioada dificila pentru cei care au vrut sa calatoreasca in aceasta perioada. Sunt insa anunțate reduceri importante la prețul biletelor, singura condiție este sa iți programezi calatoria in luna septembrie. Reducerile…

- ”Dupa o crestere a tarifelor la biletele de avion, crestere generata de perioada concediilor, agentia de turism online Vola.ro anunta ca a inregistrat o scadere medie a preturilor de 20% in luna septembrie fata de luna august. Altfel spus, calatorii care isi doresc un nou city-break in Europa sau familiile…

- Toamna aceasta vine cu vești bune! Daca vara este sezonul concediilor, iar bilete de avion ajung sa coste mii de lei, iata ca luna septembrie aduce bilete de avion mai ieftine și cu 20% fata de cele din august. Totodata, printre țarile care au facut deja oferte se numara și Danemarca, Belgia, Portugalia,…