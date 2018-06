Stiri pe aceeasi tema

- In urma ploilor abundente cazute in ultimele 24 de ore in județul Hunedoara a fost afectat drumul județean care face legatura intre localitatea Suseni si stațiunea turistica Raușor. Pe 3 segmente, cuprinse intre 10 si 40 m, drumul a fost distrus pe o banda de mers, din cauza scurgerilor de pe versanți…

- Principalele masuri ale ”Planului judetean cu masuri si actiuni pentru perioada sezonului estival 2018” au fost prezentate joi, in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la sediul Instituției Prefectului, cu participarea prefectului județului Salaj – Florin Florian, inspectorului șef al Inspectoratului…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Avram Iancu” al judetului Cluj a executat cu succes distrugerea munitiei ramasa neexplodata si asanata de pe teritoriul judetului Cluj în ultimele șase luni. Astfel, în cadrul acestei activitați…

- Efective numeroase de pompieri intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de vegetație forestiera izbucnit in localitatea bacauana Apa Asau, din comuna Așau. S-au deplasat la fața locului pentru a interveni grupa operativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența și forțe și mijloace…

- Potrivit purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bihor, Camelia Rosca, incendiul a izbucnit, duminica dupa-miaza, intr-o hala din cadrul fabricii UAMT din Oradea, in care erau depozitate mase plastice, deseuri din carton si ulei hidraulic.Camelia Rosca a spus…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- "Din informatiile pe care le avem, din cisterna rasturnata se scurge motorina in paraul Chendu, afluent al raului Tarnava Mica. Apele Romane si Garda de Mediu sunt la fata locului pentru a actiona cu substante absorbante. (...) Cred ca situatia nu este grava si ca, in urma interventiei, motorina…

- Un camion care transporta motorina a cazut vineri seara de pe un pod, pe raza localitatii Chendu, cauzele accidentului fiind in curs de stabilire. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, mr. Cristian Virag, a declarat pentru AGERPRES ca soferul a fost…