Drumarii CNAIR au împrăștiat 2.956 tone de material antiderapant Drumarii de la CNAIR au actionat la nivelul intregii tari cu 566 de utilaje, in intervalul 12 februarie, ora 17:00 -13 februarie, ora 12:00, si au imprastiat aproximativ 2.956 tone material antiderapant, a anuntat sambata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La nivelul Directiilor regionale ale CNAIR s-a intervenit astfel: DRDP Bucuresti – 40 autoutilaje si 279,5 tone de material antiderapant, DRDP Craiova – 64 autoutilaje si 79 tone material antiderapant, DRDP Timisoara – 73 autoutilaje si 528,5 tone material antiderapant, DRDP Cluj – 77 autoutilaje si 566,3 tone… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii de la CNAIR au actionat la nivelul intregii tari cu 566 de utilaje, in intervalul 12 februarie, ora 17:00 -13 februarie, ora 12:00, si au imprastiat aproximativ 2.956 tone material antiderapant, a anuntat sambata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La nivelul…

- Drumarii de la CNAIR au actionat la nivelul intregii tari cu 566 de utilaje, in intervalul 12 februarie, ora 17:00 -13 februarie, ora 12:00, si au imprastiat aproximativ 2.956 tone material antiderapant, a anuntat sambata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La nivelul…

- Drumarii de la CNAIR au actionat la nivelul intregii tari cu 566 de utilaje, in intervalul 12 februarie, ora 17:00 -13 februarie, ora 12:00, si au imprastiat aproximativ 2.956 tone material antiderapant, a anuntat sambata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La nivelul…

- In intervalul 11.02.2021, ora 17:00, - 12.02.2021, ora 5:00, dupa o noapte de cod galben de vreme rea, drumarii de la CNAIR au actionat pe intreaga retea de drumuri nationale si autostrazi cu 1194 utilaje si au imprastiat aproximativ 9870 tone material antiderapant. Directiile regionale ale CNAIR au…

- Distribuirea vaccinului Moderna catre centrele de imunizare din țara incepe astazi, iar de maine va incepe vaccinarea. Vaccinurile au fost preluate in aceasta dimineața de la Centrul Național de Depozitare din Capitala. Transportul este asigurat atat pe cale aeriana, cu un avion al Ministerului Afacerilor…

- Un strat de zapada de cațiva centimetri s-a așternut peste București in noaptea de duminica spre luni, la fel ca in mare parte din sudul Romaniei. Autoritatea Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica un cod galben de ninsoare și polei pentru sudul Campiei Romane, Baragan și Dobrogea. BOC conduce…

- Noi transe din vaccinul anti-COVID-19 vor sosi in Romania in 29 si 30 decembrie, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. „Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului.…

- Urmatoarea transa a vaccinului, pentru Romania, intarzie. Coordonatorul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a spus, duminica seara, ca intarzierea urmatoarei transe de vaccin este cauzata de o problema de organizare si soft a…