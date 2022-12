Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1 Sibiu-Brașov, la kilometrul 268+500 de metri, in zona localitații Carța, județul Sibiu, la nivelul remorcii unui autotren incarcat cu hartie a izbucnit un incendiu.

- Traficul este blocat duminica dupa-amiaza pe DN 66, in județul Hunedoara din cauza unui accident in care sunt implicate doua motociclete și o mașina. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 66 Hațeg – Petroșani, la kilometrul 178+800 m, in județul Hunedoara. In urma accidentului in…

- Este ceața miercuri la pranz pe un tronson al autostrazii Deva-Nadlac, unde vizibilitatea este scazuta. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, este ceața densa pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, intre km 425 (localitatea Margina) pana la km 584 (localitatea Nadlac).…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, pentru efectuarea lucrarilor de reparații carosabil. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat pe primele doua benzi pe Autostrada A1 (centura municipiului Sibiu), pe sensul Sebeș – Sibiu, de luni,3 octombrie 2022 pana joi,…

- Traficul rutier este blocat, duminica seara, pe DN 1C, varianta ocolitoare Cluj-Napoca, in urma unui accident rutier soldat cu patru raniti, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Traficul rutier este blocat sambata dimineata, la iesirea din Campulung Moldovenesc, dupa ciocnirea unui autoturism cu un autotren, soferul autoturismului fiind grav ranit si blocat in masina. "Pe DN 17 Suceava-Dej, la kilometrul 193+650 de metri, la iesire din municipiul Campulung Moldovenesc, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN Centura Bucuresti, in localitatea Glina, judetul Ilfov, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.Potrivit…

- Un pieton a murit, joi seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce incerca sa traverse Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, in zona localitatii Glina din judetul Ilfov.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat joi seara ca pe sensul catre litoral al autostrazii…