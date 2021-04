Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Investitii, din subordinea Ministerului Dezvioltarii, urmeaza sa construiasca o sala de sport la Scoala Gimnaziala „Toma Caragiu" din Ploiesti, din vecinatatea pietei Aurora. Autoritatile locale au aprobat predarea amplasamentului. intr-o sedinta derulata marti, Consiliul Local…

- Calin-Claudiu Badiu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Badiu este omul din cauza caruia Florina Presada, fosta senatoare USR,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a supus dezbaterii publice noul act normativ care modifica reglementarile privind proiectarea si constructia creselor, a anuntat ministrul Cseke Attila.Ministrul a aratat: modificarile sunt necesare pentru ca reglementarile in vigoare, adoptate…

- Este vorba de Neculai Tanase, Marin Tole si Claudiu-Vasile Racuci, care au fost numiti secretari de stat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei .Au fost eliberati din functia de secretar de stat la MDLPA Augustin-Catalin Iapa si Florin Nicolae Cret.Deciziile au fost deja publicate,…

- Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha a declarat ca Ciceu Giurgești a intrat in carantina ca urmare a unei petreceri la care au participat persoane infectate. ”A fost un chef clandestin, ascuns, la care au participat persoane infectate care au dus mai departe virusul, iar astazi avem 16…

- ”Avand in vedere riscul ridicat de cutremur in zona Vrancea, marile orase si capitala tarii, programul multianual vizeaza finantarea, din bugetul de stat, a consolidarii cladirilor aflate in proprietate privata, dar si cele detinute de persoane juridice, si cladirile care gazduiesc institutii publice,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat ca a elaborat un proiect de act normativ privind reforma instituționala a Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC), prin desființarea structurilor intermediare ale acestuia și reducerea costurilor aferente. In prezent,…

- Cseke Attila a decis, prin ordin de ministru, ca in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) nu vor mai fi folosite sigiliul sau ștampila, certificarea autenticitații și forța juridica a actelor fiind date de semnatura ministrului ori a persoanei competente. Ordinul…