- Ieri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de punere in circulatie sau conducere a unui vehicul neinmatriculat și punere in circulatie sau conducere a unui vehicul care tracta o remorca neinmatriculata.…

- Municipiul Bistrița ar putea reintra in scenariul roșu, avertizeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Pe de alta parte, autoritațile anunța deschiderea a trei centre de vaccinare, incepand cu data de 23 martie, in care va fi folosit vaccinul Pfizer. Intrarea in scenariul roșu a municipiului…

- O femeie din Bistrița Nasaud a fost batuta, luni, in plina strada de soțul ei cu care era in divorț. Ea tocmai ieșise din sediul Poliției unde fusese sa semneze niște acte, iar cand a vrut sa se urce intr-un taxi a fost trasa de soț care a inceput sa o loveasca cu pumnii și picioarele. Cațiva trecatori…

- Polițiștii din Bistrița au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui tanar de 24 de ani și au intocmit dosar penal pentru violența in familie, in care sunt efectuate cercetari pentru tragerea la raspundere a celui vinovat. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, o tanara de 19 ani din Bistrița a sesizat…

- In ultimele 24 de ore, 48 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 415 teste. Un pacient a decedat. Incidența la nivel de județ ajuns la 1,22/1000 de locuitori. In acest moment, in Bistrița-Nasaud, sunt active 397 de cazuri. In același interval, au fost administrate 466 de doze…

- Misiunea „dearMoon“ este programata pentru 2023. Solicitantii trebuie sa indeplineasca doua criterii: ar trebui sa promoveze „orice activitate” se desfasoara pentru „a ajuta si alte persoane si o societate mai buna” si sunt „dispusi sa sprijine alti membri ai echipajului care impartasesc aspiratii similare”,…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud intenționeaza sa utilizeze anul acesta circa 5,5 milioane lei pentru finanțarea unor obiective de investiții, din banii ramași necheltuiți anul trecut. Proiectul de hotarare va fi dezbatut in ședința de joi, 25 februarie, a Legislativului județean. La sfarșitul anului…

- In ultimele 24 de ore, 20 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, printre care și un cadru didactic, dupa efectuarea a 365 de teste. S-au inregistrat și doua decese. Incidența la nivel de județ este de 0,7/1000 de locuitori. In acest moment, in Bistrița-Nasaud mai sunt active…