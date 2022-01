Stiri pe aceeasi tema

- „Frana... A aflat si Grindeanu, dar comenteaza "ca cetatean european". In 2021 am apasat pe acceleratie cu programul de achizitii de materiale pentru calea ferata si lucrari de reinnoire. In total, din subventia bugetara pentru intretinere au fost folosite in jur de 220 milioane de lei pentru lucrari…

- Catalin Drula a precizat ca a lasat totul pregatit la Ministerul Transporturilor pentru lucrarile de reinnoire la CFR. Acesta a adaugat ca este important bugetul din care vor fi efectuate lucrarile si a mai spus ca pot fi suplimentati bani si prin PNRR. „Rolul ministrului Grindeanu nu e sa se minuneze…

- Lucrarile pentru Pasajul peste linia de cale ferata București-Constanța, din zona localitații Drajna, au inceput oficial marți, 11 ianuarie 2022. Deschiderea șantierului s-a facut in prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Lucrarile ar trebui sa se finalizeze in 24 luni, așa cum este…

- „Catalin Drula știe, doar se face ca nu știe și aude selectiv”, este reacția lui Sorin Grindeanu la criticile care i-au fost aduse de fostul ministru al Transporturilor. Drula a caracterizat drept gafa declarația lui Grindeanu, potrivit caruia ar fi in lucru doar 80 km de autostrada.

- Catalin Drula, fostul ministru USR al Transporturilor, l-a criticat luni pe actualul deținator al portofoliului, Sorin Grindeanu (PSD). Drula a caracterizat drept „gafa” declarația lui Grideanu, potrivit caruia ar fi in lucru 80 km de autostrada, aratand ca in acest moment sunt in lucru 293 km de autostrada…

- Restricțiile generate de situația pandemica la nivel global au dus la o creștere semnificativa a costurilor de transport maritim cu pana la 82% in ultimul an, anunța un comunicat al companiei de distribuție de materii prime chimice Stera Chemicals.

- Fostul ministru al Transporturilor in perioada coalitiei PNL-USR, Catalin Drula i-a transmis, marti, pe Facebook, actualului ministru, Sorin Grindeanu, de la PSD, ca nu e tarziu sa puna presiune pentru ca anul acesta sa mai recuperam lenea si reaua vointa a interimatului PNL la Transporturi din ultimele…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, dupa o noua runda de negocieri cu PNL și UDMR pe marginea programului de guvernare, ca social-democrații au propus mai multe masuri pentru creșterea veniturilor statului astfel incat sa fie bani pentru creșterea pensiilor și a salariilor.…