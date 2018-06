Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Catalin Drula anunta, joi, ca membrii Comisiei Transporturi din Camera Deputatilor au fost anuntati ca Guvernul renunta la pregatirea proiectului autostrazii Comarnic-Brasov cu Banca Mondiala, intentionand sa realizeze drumul in parteneriat public-privat, sub coordonarea lui Narcis Neaga.

- Guvernul Dancila renunta la proiectul Autostrazii Comarnic-Brasov in colaborare cu Banca Mondiala. Anuntul a fost facut de deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi din Camera Deputatilor. Acesta a participat joi, la Sinaia, la ședința Comisiei Transporturi din Camera Deputaților…

- Deputatul PNL, Raluca Turcan, șeful Grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaților susține ca datoria publica a Romaniei a crescut la un ritm alarmant și ca din acest motiv, din cauza impumuturilor pe care Guvernul PSD le angajeaza fiecare copil care se naște e deja dator cu peste 16.000 de…

- Narcis Neaga revine la conducerea Companiei de Autostrazi, la mai bine de doi ani dupa ce fusese demis din aceasta functie, in timpul Guvernului Ciolos, din cauza ca era acuzat de abuz in serviciu de procurorii DNA. Actualul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, impreuna cu directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ștefan Ionița, au vizitat, marți, șantierele loturilor trei și patru de pe Autostrada Lugoj – Deva, declarandu-se nemulțumiți de cum decurg lucrarile.

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice din Camera Deputaților, explica strategia Coaliției pe subiectul revocarii șefei DNA, ceruta de ministrul Justiției și respinsa de președintele Iohannis. Potrivit lui Nicolicea, Guvernul va formula sesizarea la CCR.„Dreptul de a…

- La controlul inopinat efectuat de echipa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva... The post Nereguli pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva appeared first on Renasterea banateana .

- Dosarele DNA din spatele sau, gestionarea proasta a proiectului autostrazii Sibiu – Oraștie, lotul 3, sutele de milioane de euro ce trebuie platite acum de la buget drept consecințe, nu l-au impiedicat de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, sa il numeasca pe Narcis Neaga, director general al…