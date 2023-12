Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024. Initiativa legislativa a Guvernului este in procedura de urgenta si urmeaza sa primeasca votul decizional in Camera Deputatilor.

- Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook modificarile privind limitarea folosirii de cash:"Am avut, astazi, la nivelul conducerii Coaliției o analiza aplicata asupra masurii privind plațile in numerar. In urma dialogului nostru, am convenit o serie de modificari necesare, care sa contribuie la protejarea…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, marti, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Premierul Nicolae Ciuca anunța noile taxe. USR și AUR protesteaza cu pancarte in sala de plen. ACTUALIZARE 18:50 Parlamentarii USR și cei…

- UDMR nu va semna o moțiune de cenzura, deoarece Guvernul a acceptat dorințele Uniunii, a declarat Kelemen Hunor inainte ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului.Liderul UDMR a susținut ca a primit „sugestii” de la PNL sa semneze moțiunea de cenzura, dar nu a fost convins ca demersul…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, astazi, de la ora 18,00, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Decizia a fost luata de Birourile Permanente reunite. Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au stabilit si ca senatorii…

- Guvernul Ciolacu iși asuma raspunderea pe masurile fiscale din ”ordonanța austeritații”. Parlamentul se reunește in ședința comuna Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, marti, de la ora 18,00, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare.…

- Conștient ca moțiunea de ce cenzura nu are cum sa treaca, președintele USR, Catalin Drula, a decis sa renunța la ea și sa atace la Curtea Constituționala a Romaniei masurile fiscale pentru care Guvernul vrea sa-și asume responsabilitatea. Liderul USR, Catalin Drula a declarat ca urmeaza sa atace la…

- ”Proiectul de lege a fost discutat intr-o prima lectura, in Guvern, tocmai in ideea aceasta ca toti membrii Guvernului sa ia la cunostinta si apoi sa avizeze proiectul, conform procedurilor legale. Sigur, proiectul de lege, pana in momentul in care se aproba de catre Guvern, poate fi adaugat si pot…