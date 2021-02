Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget aloca, in total, 14,1 miliarde de lei Ministerului Transporturilor si Infrastructurii anul acesta, o crestere de aproape 10% fata de executia din 2020, a scris joi seara ministrul de resort, Catalin Drula, pe Facebook. Potrivit acestuia, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii…

- La intalnirea dintre ministrul Catalin Drula si liderii federatiilor sindicale feroviare au participat si reprezentantii managementului companiilor din calea ferata aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Transporturilor,…

- In ședința de joi, Consiliul Permanent al UDMR a desemnat noi secretari de stat in doua ministere și un secretar de stat adjunct intr-un alt minister. Toti cei trei viitori oficiali guvernamentali au o bogata experienta in domeniile in care au fost propusi. Potrivit deciziei CP al UDMR, noii…

- Premierul Florin Citu a decis atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Deciziile au fost publicate luni in Monitorul Oficial. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan…

- "In scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta domnul Dan Barna, viceprim-ministru, coordoneaza toate activitatile din domeniile de responsabilitate apartinand urmatoarelor ministere: Ministerul…

- Premierul Florin Citu a decis, luni, atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan Barna va coordona toate activitatile din domeniile…

- Guvernul a aprobat, luni, Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale, care reglementeaza noua structura a Executivului si a ministerelor. Unele ministere iși vor schimba denumirea, avand in vedere ca vor avea atribuții noi, noteaza HotNews.ro. Acest…

- Asumandu-și misiunea fundamentala de a apara drepturile civile și de a combate orice abuz instituțional, Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a decis sa monitorizeze profesionist și transparent activitatea noului Guvern, inca din prima zi de dupa votul din Parlament.…