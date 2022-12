Stiri pe aceeasi tema

- „In plina criza a facturilor la energie, ministrul Virgil Popescu vrea sa loveasca si in romanii care produc energie verde. Si asta, dupa un an catastrofal in care, sub motivul protejarii mediului inconjurator, ministrul Popescu a devastat sistemul de productie a energiei electrice in Romania. Concret,…

- In orașele din Europa, oficialii se confrunta cu o dilema: cat de stralucitor trebuie sa fie acest Craciun, in condițiile in care prețurile energiei au crescut din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Sa diminueze iluminatul pentru a transmite un mesaj de conservare a energiei și de solidaritate cu…

- Ce preț vor plati romanii pentru energie, de la 1 ianuarie 2023: Ce prevede noua ordonanța de urgența Ce preț vor plati romanii pentru energie, de la 1 ianuarie 2023: Ce prevede noua ordonanța de urgența Pana la sfarșitul acestei saptamani Guvernul trebuie sa finalizeze ordonanța de urgența privind…

- „Port blugi in casa, indiferent de anotimp, nu am purtat niciodata pantaloni scurti”, a declarat ministrul Energiei, la un post TV.Virgil Popescu a recunoscut ca nici el nu se simte confortabil daca in casa sunt doar 19 grade: „Nu stau la 20 de grade, pe la 22-23 de grade ma simt bine, trebuie sa recunosc.…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș se implica. Proiecte legislative, soluții pentru criza energetica pe care o traversam! „Agenda ședinței de plen de astazi a vizat un numar mare de proiecte legislative, printre care se regasesc și soluții pentru criza energetica pe care o traversam. Cu majoritate…

- Executivul se gandeste la o modalitate de a-i bonifica pe cei care doresc sa economiseasca energie, iar acest mecanism e gandit in asa fel incat sa fie si stimulativ, a declarat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Ne gandim, si premierul a spus,…

- Executivul se gandeste la o modalitate de a-i bonifica pe cei care doresc sa economiseasca energie, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Ne gandim, si premierul a spus, ne gandim si la o modalitate de a-i bonifica pe cei care doresc sa faca acest lucru. Si vrem sa venim nu numai cu "trebuie…

- ”Aprobam astazi, asa cum ne-am asumat saptamana trecuta, prin Hotarare de Guvern, planul de iarna pentru asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice pentru iarna”, a spus premierul. Seful Executivului a mai aratat: ”Nu mai tarziu de sfarsitul saptamanii viitoare, vreau sa avem o intrunire…