Stiri pe aceeasi tema

- “Executia bugetara a Ministerului Transporturilor are doua componente, partea de fonduri europene si partea de buget de stat. Pe ambele avem record anul acesta. In 2021 pe fonduri europene, din datele pe care le am eu, avem recordul absolut de dupa Revolutie de absortie. Pana la data curenta, 623 de…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a sustinut astazi o declaratie de presa la sediul ministerului. El a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca se va intalni astazi cu reprezentantii tuturor operatorilor de transport feroviar de marfa si calatori licentiatiMinistrul Transporturilor,…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ar putea introduce restrictii de viteza si/sau de circulatie pentru transportul feroviar si cel rutier de mare viteza, in contextul in care 34 de judete se afla pana sambata sub avertizare de canicula, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie.…

- Peste 100 absorbtie din fondurile de intretinere a infrastructurii rutiere, pentru primele 6 luni din 2021.Compania de drumuri a folosit 60 din totalul fondurilor alocate pe anul 2021 pentru intretinerea infrastructurii rutiere, doar in primele 6 luni ale anului.Astfel, din cele 617 milioane alocate…

- La finele lunii trecute, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Romania a emis autorizația de construire etapa a II-a, aferenta lucrarilor aflate pe amplasamentul suplimentar... The post Se contureaza centura de sud a Timisoarei. Ce se intampla la Giroc, Chisoda, Ghiroda, Mosnita Noua si…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca, deocamdata, nu ia in calcul o candidatura la presedintia USR PLUS. La finalul unei discutii la grupul parlamentar al USR PLUS, Drula a sustinut ca a discutat doar despre ministerul pe care il coordoneaza, respectiv despre activitatea si stadiul…

- ANCONAV a transmis luni, o scrisoare deschisa catre premierul Florin Citu si ministrii Claudiu Nasui, Catalin Drula, Cristian Ghinea. ANCONAV afirma ca a inaintat mai multe propuneri catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru a fi incluse in Planul National de Redresare…

- Pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti se pot vaccina, de miercuri, intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, citat de Agerpres . „Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henti Coanda.…