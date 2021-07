Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de vehicule au fost inmatriculate in Romania, in prima jumatate a lunii iulie, din care 20.461 de unitati incadrate in categoria ''second hand'', releva datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), publicate recent. Conform statisticii oficiale,…

- Putin peste 14.000 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in luna iunie a acestui an, in crestere cu 18% fata de aceeasi perioada din 2020, informeaza Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Potrivit cifrelor transmise de DRPCIV, in luna mai au fost inmatriculate cu 15% mai multe autoturisme fața de anul trecut. Volumul de autoturisme inmatriculate a crescut la 8.221 unitați, cu 14,91% mai multe, dar inca mult sub cele peste 12.000 de unitați inmatriculate in 2019. In cele cinci luni care…

- Peste 10.190 de autovehicule noi au fost inmatriculate in Romania in decursul lunii mai din acest an, in crestere cu 18,7% fata de aceeasi perioada din 2020, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- In primele cinci luni ale acestui an numarul mașinilor noi inmatriculate s-a ridicat la 35.845 unitați, cu 9,1% mai puțin decat in același interval al anului 2020, in vreme ce inmatricularile de vehicule rulate au crescut cu 7,8%, pana la 167.101 unitați, conform unui comunicat al Asociației Producatorilor…

- Datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de APIA, arata ca piața auto a crescut cu 76,9% in luna aprilie. Din totalul inmatricularilor de vehicule noi, 6.862 au fost autoturisme. Datele arata ca in luna aprilie au fost inmatriculate in Romania 9.272…