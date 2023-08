Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca Ucraina va continua sa atace Crimeea ocupata și Podul Crimeea, care leaga peninsula ucraineana, anexata de Moscova in 2014, și teritoriul rus. In același timp, Rusia a efectuat bombardamente intense asupra orașului Odesa și regiunii Odesa,…

- Barbatul este suspectat ca a transmis Moscovei date despre locația din Kramatorsk atacata cu rachete marți, 27 iunie, de forțele ruse. Arestarea sa a fost anunțata miercuri de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Despre presupusul spion se crede ca a transmis…

- Chiar daca orice fel de analize sunt aproape inutile in acest moment, situația din Rusia pare sa scape de sub control, odata cu revolta șefului mercenarilor ruși Evgheni Prigojin, cel care a declarat ca vrea sa inlature conducerea Ministerului rus al Apararii! O asemenea atitudine, de sfidare directa…

- Armata rusa anunta marti - si prezinta inregistrari video ca dovada - ca a capturat, pentru prima oara pe frontul din Ucraina, tancuri de fabricatie germana de tip Leopard si blindate de fabricatie americana de tip Bradley, livrate Kievului de catre Occident in vederea unei contraofensive, relateaza…

- Moscova a susținut marți, 6 iunie, ca a respins, dupa trei zile de lupte, contraofensiva mult-așteptata a Kievului in estul Ucrainei, potrivit presei ruse de stat, scrie The Moscow Times."Timp de trei zile, regimul ucrainean a lansat o ofensiva indelung promisa in diferite puncte de-a lungul liniei…

- ONU a propus Kievului, Moscovei si Ankarei sa inceapa lucrarile pregatitoare pentru tranzitul amoniacului rusesc prin Ucraina, incercand sa salveze astfel acordul ce permite exporturi sigure de cereale ucrainene pe Marea Neagra, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa apropiata discutiilor. Pe masura…

- Șeful serviciilor militare ucrainene de informații, generalul Kirilo Budanov, s-a adresat soldaților ruși intr-o inregistrare video publicata luni, 22 mai, și i-a indemnat pe aceștia sa se predea daca nu doresc sa moara, relateaza The Kyiv Independent și Al Jazeera.In inregistrarea video publicata de…

- Rusia și Ucraina se apropie de un acord privind extinderea intelegerii privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, afirma ministrul turc al Apararii. Moscova a amenințat ca va bloca prelungirea acordului daca nu i se ofera soluții pentru exportul produselor sale agricole.