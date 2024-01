Stiri pe aceeasi tema

- Imagini filmate cu drone au dezvaluit o noua execuție a prizonierilor de razboi ucraineni langa Robotine, in vestul regiunii Zaporojie, a raportat Institutul pentru Studierea Razboiului in evaluarea zilnica. Videoclipul arata soldați ruși impușcand trei militari ucraineni pe care forțele ruse i-au capturat…

- O stare de spirit mohorata planeaza asupra soldaților ucraineni, la doi ani dupa ce Rusia le-a invadat țara, iar razboiului merge inainte, fara a se intrevedea vreun sfarșit. In pofida contraofensivei sterile din aceasta vara și a semnelor de diminuare a

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube

- Guvernul german a anuntat vinerea trecuta prelungirea automata pana in martie 2025 a permiselor de sedere acordate celor circa 1,1 milioane de refugiati de razboi ucraineni, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres. Ministerul de Interne german a precizat ca aceasta masura se bazeaza pe o decizie…

- Pe langa pericolul atacurilor rusesti permanente, soldatii ucraineni se confrunta in multe din pozitiilor lor pe front cu invazia sobolanilor, care le distrug chiar si munitiile, si trebuie sa se adapteze la inceput de iarna temperaturilor scazute si noroiului, relateaza vineri intr-un reportaj agentia…

- Forțele ruse ar fi ucis peste 20 de soldați ucraineni care erau adunați intr-un sat din prima linie din regiunea Zaporojie pentru o ceremonie de premiere, informaeaza Ukrainska Pravda, citand o sursa din Ministerul de Interne .

- Razboi in Ucraina, ziua 613. Barbatii ucraineni, apti de serviciul militar si care vor sa fuga din tara, sunt urmariti cu drone de serviciul ucrainean de frontiera. Intre timp, Ucraina a primit un nou sistem de aparare aeriana din Germania.

- Aproximativ 60 de ciocniri militare au avut loc pe front in ultimele 24 de ore, a anunțat armata ucraineana duminica dimineața. In același timp, Ministerul rus al Apararii a transmis ca in timpul nopții a dejucat „o tentativa a regimului de la Kiev de a efectua un atac terorist cu drone”. 27 de vehicule…