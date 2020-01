Stiri pe aceeasi tema

- Cu o raza de acțiune de 1.850 km, dronele MQ-9 Reaper de la Câmpia Turzii vor putea acoperi întreg bazinul Marii Negre. Acestea vor fi trimise de americani în cadrul unei misiuni ce are drept obiectiv sa promoveze stabilitatea și securitatea în regiune și sa consolideze relațiile…

- Generalul iranian Qassem Soleimani avea asupra sa bani, o carte de poezii, un pistol și o pușca de asalt, in momentul atacului cu drona, potrivit unor imagini obținute de la o sursa a guvernului SUA, relateaza Fox News, potrivit Mediafax.Imaginile obtinute de la o sursa a guvernului Statelor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți o prima reacție la tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Iran, dupa uciderea generalului Qasem Soleimani. Șeful statului a menționat ca mai mulți militari romani au fost relocați.

- NATO și țarile membre ale coaliției antiteroriste au anunțat suspendarea operațiunilor de antrenare a forțelor de securitate irakiene, in contextul intensificarii tensiunilor in Orientul Mijlociu dupa uciderea de catre SUA a generalului iranian Qasem Soleimani, relateaza cotidianul Daily Sabah, potrivit…

- Zeci de mii de oameni se deplaseaza pe strazile capitalei iraniene Teheran in semn de protest, ca urmare a atacului aerian american in care a fost ucis Qasem Soleimani. Mitinguri similare sunt organizate in sute de orașe din Iran, relateaza CNN.