Elbit Systems ofera Watchkeeper X pentru programul UAS TO pe care Ministerul Apararii Naționale (MApN) il are in derulare. Elbit Systems, cu sprijinul companiei britanice U-TacS, va oferi know-how extins, transfer de tehnologie (ToT) și dezvoltarea unui sistem de aeronava fara pilot, UAS Clasa II NATO, pentru Romania. Bazat pe varianta sa britanica, Watchkeeper X