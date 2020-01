Drona prezidențială bombardează presa cu declarații șocante Iohannis ține sa dovedeasca faptul ca controleaza jocurile politice Intr-o sesiune de declarații de la Cotroceni, președintele Iohannis a facut citeva anunțuri importante pentru PNL și pentru țara: Interesele Romanie nu au fost afectate de situația din Orientul mijlociu „In ultimele zile am asistat la agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu, evoluții care afecteaza in mod special stabilitatea din Irak și din regiune. Amplificarea tensiunilor nu este in interesul regiunii și nici al comunitații internaționale. Instituțiile de baza ale statului irakian trebuie sa poata funcționa… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES, USR considera ca "Romania trebuie sa isi mentina, ca si pana acum, sprijinul ferm pentru aliatii nord-atlantici, in conformitate totala cu parcursul european si euroatlantic pe care ne aflam si care este si va ramane ireversibil, precum si cu Parteneriatul…

- Pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, odata cu uciderea generalului Qasser Soleimani, scutul de la Deveselu devine un punct de importanța strategica pentru securitatea Europei. Sistemul antibalistic de la Deveselu, activ din decembrie 2016, a costat 800 de milioane de dolari…

- Prieteni, Dupa doua saptamani petrecute in aceasta tara frumoasa, ma bucura si admir din plin ceea ce au realizat romanii. Sunt increzator ca 2020 va aduce succese si mai mari pentru Romania si parteneriatul nostru strategic. Privind spre viitor, doresc sa subliniez clar, in numele presedintelui…

- Mesajul de Anul Nou al noului ambasador american Mesajul de Anul Nou, de la ambasadorul SUA, in Romania. Adrian Zuckerman: Americanii sunt aici, vor ramane aici si, impreuna cu poporul roman, vor realiza lucruri extraordinare in 2020”, mai spune el.”Prieteni, dupa doua saptamani petrecute in aceasta…

- Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat AGERPRES.Citește și: RUȘINOS Soț și soție, BATUȚI…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca vede ca pe un "miracol" momentul Revolutiei romane din 1989."Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani.…

- Start vot, secțiile de votare s-au deschis! Un numar de 18.748 de secții de votare s-au deschis in Romania, duminica, la ora 7.00, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Numarul total al alegatorilor inscriși in listele electorale permanente este de 18.217.411 cetațeni, potrivit AEP.Primarul…

- Alocutiunea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, sustinuta in cadrul ceremoniei de preluare a mandatului de Ministru al Afacerilor Externe de catre domnul Bogdan Aurescu Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 5 noiembrie a.c., o alocutiune in cadrul ceremoniei de preluare…