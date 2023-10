DROJDIER LA PRĂȘIT! Top tâmpenii despre arestarea lui Buzatu ERAM PE DROJDIE… Una din marile tragedii care i se putea intampla țaranului roman, și i se cam intampla in fiecare an, era sa i se termine butoiul de vin. Pentru ca procesul tehnologic de obținere a vinului nu era prea avansat, in butoi se afla atat prețiosul lichid cat și resturile strecurate prin teasc. […] Articolul DROJDIER LA PRAȘIT! Top tampenii despre arestarea lui Buzatu apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locotenenții lui Buzatu, armasarii de ieri ai PSD Vaslui, care nu mai știau ce funcții publice sa aleaga din totalul sinecurilor pe care le aveau la dispoziție, sunt viitorii șomeri de lux ai Vasluiului. Alexandru Barbu, lautarul din CL Vaslui, va trebui sa-și caute serviciu. Fiindca mentorul sau e…

- PAUZA… Avocații lui Buzatu trag de timp. Au obținut de la judecatorii Curții de Apel o amanare a judecații contestație la mandatului de arestare pe motiv ca nu au avut timp sa studieze dosarul cauzei. In timp ce Buzatu se intoarce in arest, aceștia incearca tot felul de chichițe avocațești pentru a…

- UPDATE! Dupa o ședința care a durat aproximativ doua ore, magistrații Tribunalului Vaslui au admis propunerea procurorilor DNA și au emis, pe numele expertului Radu Judele, mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta este omul fara de care intreaga poveste a mitei de 1,25 milioane de lei nu ar fi fost…

- INCULPATUL… Perchezițiile la vila lui Buzatu de la Canțalarești s-au terminat in jurul orei 3.00 dimineața și jandarmii l-au saltat pe Buzatu, ducandu-l la audieri la DNA Iași. Acesta a ieșit din curtea sa, incadrat de jandarmi și polițiști. Probabil știind ca va fi reținut și-a luat preventiv o geanta…

- INSPIRAȚIE… Timp de 45 de ani, o mare sarbatoare naționala comunista ne-a dat tututor fiori reci pe șira spinarii. 23 AUGUST celebra “ziua eliberarii Romaniei de catre glorioasa armata sovietica și a doborarii dictaturii fasciste antonesciene de catre forțele patriotice conduse de Partidul Comunist”.…

- GREVA… Dupa ce, ieri, angajații din Ministerul Finanțelor au protestat pe holurile instituției, astazi, protestul a ajuns și la Vaslui. Inca de la primele ore ale dimineții, angajații ANAF au refuzat sa inceapa lucrul și au protestat pe scarile instituției. Protestele vin ca urmare a taierilor salariale…

- SEMNE DE DINCOLO DE MOARTE… Mulțimea de oameni care a fost la inmormantarea Alinei, fata ucisa cu un sadism inimaginabil, chiar de cea pe care o considera ca o sora inca din copilarie, a trait clipe cutremuratoare! Primul șoc a fost in momentul in care oamenii au vazut ca in sicriul alb ca neaua, in…

- O persoana a decedat si alta a fost ranita in urma unui conflict care a avut loc intre doua familii, in noaptea de luni spre marti, pe o strada din municipiul Roman, potrivit IPJ Neamt. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de politie, luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale si jandarmii,…