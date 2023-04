Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri, iar șase dintre ele, cetațeni straini, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile dupa ce au fost prinse in flagrant traficand droguri la festivalul Sunwaves de la Mamaia, au informat sambata, 29 aprilie, DIICOT și IGPR.„Inculpații au introdus…

- Sase cetateni straini au fost arestati preventiv dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce comercializau droguri la un festival care se desfasoara la Mamaia, informeaza un comunicat transmis sambata de DIICOT.

- In perioada 27 28 aprilie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a 11 persoane, participante la un festival care se desfasoara in statiunea Mamaia,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, noaptea trecuta, un autoturism care circula in regim de taxi si in care se aflau trei cetațeni straini. Soferul roman al mijlocului de transport este cercetat pentru trafic de migranti. „In data de 29 martie 2023,…

- Pentru a le facilita trecerea frontierei de stat, doi cetațeni straini au incercat sa ofere mita angajaților Poliției de Frontiera. Documentați sunt cetațeni ai Ucrainei cu varste de 21 și 28 de ani.

- In data de 20 martie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.233 persoane, cu 184 autoturisme. Din cele 1.233 persoane, 847 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea…

- Poliția de frontiera anunța ca alți cinci cetațeni straini au incalcat frontiera de stat, prin trecerea clandestina din Ucraina in R. Moldova. Persoanele au fost depistate astazi, 14 februarie 2023, in zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontiera Valea Perjei. In primul caz, polițiștii…

- In data de 28.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 151.100 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 41.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Pe sensul…