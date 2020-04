Droguri de 30 milioane dolari, capturate de americani

Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul a inceput marti distribuirea a 10 milioane de dolari catre zeci de mii de familii sarace din Fasia Gaza, in pofida masurilor preventive impotriva coronavirusului, transmite dpa, potrivit Agerpres.Mohammad el-Ammadi, seful Comitetului pentru Reconstructia Gazei al Qatarului, precum…

- FMI ar putea acorda R. Moldova 117 milioane de dolari pentru ameliorarea impactului economic al COVID-19. In perioada 30 martie - 1 aprilie, o misiune a FMI va purta discutii, de la sediul FMI din Washinton, cu autoritatile R. Moldova referitor la politicile economice necesare pentru atenuarea impactului…

- Produsele chimice toxice au furat 160 de milioane de puncte IQ de la copiii americani și costa miliarde de dolari SUA - studiu. Noi cercetari socante indica faptul ca nu numai pesticidele și substantele ignifuge provoaca niveluri fara precedent de leziuni cerebrale ireversibile ale creierului inca din…

- Ziarul Unirea La furat nu ne intrece nimeni! Cum a reușit o grupare infracționala de romani sa goleasca conturile a sute de americani, suma ajungand la milioane de dolari La furat nu ne intrece nimeni! Cum a reușit o grupare infracționala de romani sa goleasca conturile a sute de americani, suma ajungand…

- Penthouse-ul a fost cumparat in 2017 de Hamilton care a platit nu mai putin de 44 de milioane de dolari, scrie New York Post. Casa cu o suprafata de aproape 830 de metri patrati este dotata cu șase bai, piscina, bucatarie exterioara si biblioteca. Cei care isi permit sa cumpere locuinta impunatoare…

- Filmul de actiune „Bad Boys for Life”, cu Will Smith si Martin Lawrence in distributie, a ocupat primul loc in box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv de la premiera, noteaza news.ro.Regizat de Adil El Arbi si Bilall Fallah, lungmetrajul, al treilea din seria „Bad…

- Fundația Bill and Melinda Gates a anunțat duminica ca va contribui cu suma de 10 milioane de dolari americani in lupta pentru combaterea coronavirusului descoperit in China și care continua sa se raspandeasca in intreaga lume, potrivit publicației Bussiness Insider, potrivit Mediafax.Din acest…

- Autoritatile din domeniul asigurarilor estimeaza ca nota de plata dupa incendiile din Australia se ridica - din septembrie anul trecut pana acum - la circa 700 de milioane de dolari australieni, adica aproximativ 485 de milioane de dolari americani, informeaza DPA.