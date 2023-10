Stiri pe aceeasi tema

- Locurile de joaca au fost date in exploatare in perioada 2019-2020 și sunt administrate de Administrația Domeniului Public sector 1. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate sancțiuni in valoare de 12.000 lei. Abaterile de la legislația in vigoare in domeniu constatata au fost: – lipsa autorizarii…

- Nr. 201 din 11 octombrie 2023 RETINUTI DE POLITISTII CAPITALEI PENTRU FURT IN DAUNA MAI MULTOR SOCIETATI COMERCIALE In continuarea cercetarilor efectuate de catre politisti, cu privire la trei persoane, doi barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 29 si 36 de ani, retinuti de catre politisti din…

- Un barbat a ajuns in vizorul oamenilor legii, dupa ce a fost prins la volanul unei mașini, in Capitala, deși, conform polițiștilor, nu avea permis de conducere. Barbatul de 28 de ani a fost prins de politisti la volanul unei masini, in Sectorul 5 al Capitalei, desi – au stabilit oamenii legii – nu detine…

- Un barbat suspectat ca ar fi furat bani dintr un lacas de cult situat in Sectorul 6 al Capitalei a fost prins de politisti si dus la audieri, conform AGERPRES. Un barbat suspectat ca ar fi furat bani dintr un lacas de cult situat in Sectorul 6 al Capitalei a fost prins de politisti si dus la audieri,…

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Capitala: Ce s-a gasit in mașina unui traficant de droguriUn traficant care transporta in masina noua tipuri de droguri a fost prins cu greu in trafic de mai multe echipaje de politie, dupa o urmarire pe strazile din Capitala, informeaza IGPR. Miercuri dimineata,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, una avand arsuri, iar cealalta fiind intoxicata cu fum, au transmis autoritațile. Pompierii intervin pentru…