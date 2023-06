Stiri pe aceeasi tema

- Legislativul va gazdui ședința comuna a Comisiei drepturile omului și relații interetnice din Parlamentul Republicii Moldova și a Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minoritați din Senatul Parlamentului Romaniei. Evenimentul va avea loc marți, 20 iunie. In cadrul ședinței…

- Efectele invaziei ruse din Ucraina, cu sosirea a milioane de refugiati, dar si cresterea saraciei in randul copiilor sunt doua dintre principalele provocari privind drepturile omului cu care s-a confruntat Uniunea Europeana in 2022, potrivit unui raport publicat joi, transmite EFE.

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, sambata, premiul Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Republica Federala Germania, a informat Administratia Prezidentiala, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Președintele Klaus Iohannis va primi Premiul Civic German, conferit de Fundația Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care va avea loc sambata la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Germania. Duminica, șeful statului va primi Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului, conferit de Centrul impotriva…

- La Muzeul Orașului din Oradea, vineri, a avut loc conferința „Mișcarea Goma pentru drepturile omului” și lansarea de carte „Paul Goma. Conștiința istorica și conștiința literara”, scrisa de dr. Flori Balanescu.

- Coordonatoarea de program in cadrul organizației GENDERDOC-M, Angelica Frolova, a anunțat ca a fost la poliție și am depus marturii impotriva Mitropolitului Moldovei. „Mitropolitul de multe ori a instigat la ura și discriminare impotriva persoanelor LGBT, el se crede deasupra legilor. Eu sunt activista…

- Ziua de 27 martie va ramane o zi extrem de trista pentru multe familii americane. Trei copii de 9 ani și trei adulți și-au pierdut viața in acea dimineața, in urma unui schimb de focuri la o școala primara din Nashville, Tennessee. Președintele american Joe Biden a raspuns ca o astfel de tragedie este…

- Departamentul de Stat al SUA acorda un spațiu important in raportul privind drepturile omului in Romania 2022 banilor platiți presei de PSD și PNL in condiții netransparente, dar și cazurilor de ziariști harțuiți sau amenințați, scrie G4Media. Raportul citeaza Radio Europa Libera, potrivit caruia in…