DRDP Cluj a intrat în vizorul DNA Procurorii DNA Central au mers, vineri la sediul Direcției Regionale Drumuri și Poduri Cluj, pentru a solicita documente privind o lucrare de extindere a unui drum dintre Cluj și Bistrița. Procurorii DNA verifica legalitatea procedurilor derulate in cazul extinderii unui sector de drum la patru benzi, proiect derulat cu ajutor unor fonduri externe. Este vorba despre un tronson de drum național, DN1C, aflat la ieșirea din Cluj-Napoca spre localitatea Jucu. Largirea la patru benzi, potrivit presei locale, s-ar fi facut fara respectarea vreunei norme de siguranța rutiera, pe un tronson foarte lung… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

