Dramoleta lui Chirica. L-a dat exemplu pe Bin Laden Primarul Iașiului, Mihai Chirica, s-a plans joi, in cadrul unei conferinte de presa, de modalitatea in care a fost efectuata descinderea care a avut loc miercuri la Primaria Iasi, in urma careia aproape tot aparatul administrativ a fost dus la audieri, in conditiile in care procurorii DIICOT au venit insotiti de un numar mare de politisti adusi din mai multe judete din zona Moldovei. „Activitatea de ieri a fost una disproportionata intre cauza si efect, intre ceea ce trebuia sa se intample si ceea ce s-a intamplat de fapt. Sigur, institutiile statului trebuie sa isi faca datoria si sa culeaga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

