- Trevor Engelson este fostul soț al lui Meghan Markle, cu care aceasta a fost casatorita doi ani. Producatorul de la Hollywood s-a recasatorit și el, iar acum se pregatește sa devina tata pentru a doua oara.

- Invitata in emisiunea La cina, gazduita de Ionela Nastase și Adi Hadean, Andreea Raicu (43 de ani) a explicat de ce nu s-a casatorit și de ce nu a devenit mama pana la varsta aceasta. In prezent, despre antreprenoare nu se știe daca formeaza sau nu un cuplu. In cadrul emisiunii anterior menționate,…

- Toata lumea o cunoaște pe Maria Andria drept o fire energica și mereu vesela. Nu mulți știu insa ca in spatele zambetului sau se ascund niște drame absolut sfașietoare. „Blonda lui Catalin Scarlatescu” a trecut prin momente cumplite atunci cand a suferit de cancer, dar și atunci cand l-a pierdut pe…

- Charlene Tilton spune ca nu a facut niciodata parte dintre cei care se drogau la Hollywood.Actrita care a jucat-o pe Lucy Ewing in Dallas isi aminteste ca era atat de ignoranta in privinta drogurilor, incat a cerut o bautura nevinovata intr-un club notoriu din New York, dar a primit cu totul altceva.

- Kirk Douglas, care a murit in februarie 2020 la varsta de 103 ani, a cunoscut-o pe Anne in anul 1953, la Paris, in timp ce filma la pelicula "Act of Love". Un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit in Las Vegas."Nu a fost romantic, insa era legal si noul sot i-a promis ca intr-o buna zi se vor casatori…

- Aparitia rusoaicei Oksana Grigorieva in viata lui Mel gibson i-a dat acestuia viata peste cap, viata care, la acea vreme, oricum era zguduita. Acum, Oksana traieste alaturi de Lucia, fiica ei si a lui Mel Gibson.

- Madalin Voicu s-a confesat fanilor sai. Celebrul politician a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui, unul dintre ele fiind moartea fiului sau de numai 2 anișori. Acesta a fost marcat și de alte evenimente tragice, cum ar fi pierderea tatalui sau. Detalii emoționante!