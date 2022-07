Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu finalizarea ediției 2022 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) a inceput pregatirile pentru cele cinci premiere pe care le va prezenta in perioada urmatoare. Regia spectacolelor este semnata de Silviu Purcarete, Andriy Zholdak, Andrei…

- Dramaturgii contemporani ne ofera surprize spectaculoase. Este cazul lui Ivan Viripaev, reprezentant de frunte al Noii Drame Ruse, intelectual care nu a suportat dictatura și a obținut in aceasta primavara cetațenia poloneza. Colega noastra, Raluca Radulescu, cunoscut critic de teatru și realizator…

- Madeleine Davidsohn, de profesie medic stomatolog este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori israelieni de limba romana. Laureata a mai multe premii pentru literatura in Romania dar și a Premiului Fundației Ianculovici in Israel, Madeleine Davidsohn iși continua incursiunea in lumea literelor oferindu-ne…

- Profesorul Ion Vartic e un nume reper cand vine vorba de interpretarea lui Caragiale, Radu Stanca, Cioran sau Bulgakov. Traiește discret la Cluj, iar cei care-au avut șansa unui dialog cu el depun marturie despre teribilul lui simț ludic, despre generozitatea, eleganța și rigoarea lui.

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezinta, in data de 9 iunie 2022, avanpremiera spectacolului „Svejk pe front”, de Jaroslav Hasek, in regia lui Viorel Rața. „Svejk pe front” este continuarea aventurilor expuse in „Bravul soldat Svejk”. De data aceasta, soldatul se afla pe linia frontului, alaturi…

- Primul spectacol la care s-au vandut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a carei premiera a avut loc in urma cu 15 ani, cand Sibiul a fost Capitala Culturala Europeana, in 2007.…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) invita publicul la reprezentațiile programate in lunile mai și iunie la Sala Mare și Sala Studio. Iubitorii de teatru vor putea vedea in luna mai: „domnul iedeman”, „Rug”, „Sunt o baba comunista”, „Iubire cu nabadai”, „Mici crime conjugale”, „Macbeth”, „Imi…