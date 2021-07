Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salpgean a avut o relație tumultoasa cu Alex Bodi, și chiar și dupa separare, blondina a suspinat dupa milionar, mai ales cand acesta se afișa cu noua lui soție, Bianca Dragușanu. Acum insa, aceasta spune ca s-a vindecat de tot ceea ce a simțit pentru bagataș, deși recunoaște ca Alex Bodi a fost…

- Iulia Salagean a fost mai sincera ca niciodata și a vorbit despre relațiile pe care fostul sau soț, Alex Bodi, le-a avut dupa mariajul cu Bianca Dragușanu. Blondina a marturisit la Xtra Night Show ce crede despre femeile cu care milionarul s-a tot afișat in ultima perioada.

- Iulia Salagean a uitat complet de Alex Bodi, iar afaceristul nu mai face parte din viața, deși i-a ramas in continuare o persoana de care e mereu legata, asta pentru ca au un copil. Intr-un interviu la Xtra Night Show, Iulia Salagean a marturisit ca a avut au avut o relație ok, dar acum e pregatita…

- Bianca Iordache a trait clipe de groaza in urma cu mai mult timp, iar șatena a povestit la Showbiz Report ca iubitul cu care a stat 6 ani intr-o relație a murit din cauza cancerului. Fosta lui Alex Bodi a fost foarte afectata de tragedie

- Ella Tina, fosta iubita a lui Jador, a trecut printr-o perioada foarte grea in urma cu mai mulți ani. Aceasta a trebuit sa aiba grija de familia ei de la o varsta frageda, mai ales in momentul in care bolile parinților sai au inceput sa se agraveze

- Pe cat este de mare Bucureștiul, pe atat este de mic pentru numele consacrate din showbiz. Iulia Salagean a spus in cadrul interviului oferit la Xtra Night Show, de la Antena Stars, ce reacție a avut atunci cand s-a intalnit cu Alex Bodi intr-un restaurant din Capitala. Pentru a nu crea o situație neplacuta,…

- Iulia Salagean nu mai tace și vorbește deschis despre femeile care vin și pleaca din viața lui Alex Bodi. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a afaceristului și-a exprimat parerea sincera despre presupusa relație dintre aceasta și noua lui cucerire, Bianca…

- Se anunța o noua impacare in showbiz? Iși mai dau Iulia Salagean și Alex Bodi inca o șansa? In interviul oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, blondina a declarat ca inca il mai iubește pe afacerist, dar mai ales, ca sentimentele pe care le simte fața de el vor ramane toata viața.