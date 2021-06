Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a anuntat ca lucrarile la Stadionul Rapid, unul dintre cele patru pe care Romania si-a propus sa le construiasca in contextul gazduirii EURO 2020, sunt aproape de finalizate, constructorul realizand miercuri seara primele probe ale instalatiei de nocturna. "Stadionul…

- Ministrul Muncii susține ca reforma nu se face ca sa fie inghețate creșterile așteptate de pensionari: „pensiile, pana terminam reforma pensiilor, vor fi indexate pe legea actuala”.Intrebata despre marirea sau nu a pensiilor in urmatoarea perioada, Turcan a explicat ca „reforma pensiilor are doua componente,…

- Scriitoarea Ileana Vulpescu a murit la 12 mai 2021, a anuntat dramaturgul Radu F. Alexandru pe pagina sa de pe reteaua de socializare Facebook. * * * Prozatoarea si traducatoarea Ileana Vulpescu, una dintre cel mai cunoscute scriitoare din Romania, s-a nascut la 21 mai 1932, in localitatea Bratovoesti,…

- Emanuel Ungureanu raporteaza o noua situație terifianta intr-un spital din Romania. De data asta este vorba de Spitalul Județean Mureș. Iata ce a scris deputatul pe contul sau de Facebook."PERICOL DE EXPLOZIE la secția Infecțioase 2 a Spitalului Județean Mureș condus de managerul Garbovan!Acum cateva…

- Secretarul de stat Raed Arafat a publicat pe Facebook un clip video in care arata situația intr-o unitate de primiri urgențe. Acesta a publicat clipul in contextul in care numarul de cazuri de COVID-19 este in creștere. Imaginile din clip sunt impresionante, iar Raed Arafat indeamna oamenii sa distribuie…

- Brigada Antitero a SRI a colaborat cu Poliția Romana in ancheta referitoare la mesajele de amenințare facute la adresa directoarei Teatrului Evreiesc de Stat, Maia Morgenstern. In urma cercetarilor au fost identificate doua persoane, dintre care una a fost reținuta, potrivit Realitatea PLUS.Amenințarile…