Dramă sfâşietoare: Un tânăr din Tecuci, mort după ce a căzut de pe zidul castelului Montbéliard din Franţa Un tanar din Tecuci de numai 24 de ani si-a gasit sfarsitul in Franta. Familia acestuia a suferit un soc cand a aflat ca Ionut a fost gasit mort duminica trecuta, dupa ce ar fi cazut de pe bastioanele castelului Montbeliard din districtul Doubs din Franta, relateaza publicatia Tecuceni.com. Tanarul a cazut de la aproximativ 18 metri. Trecatorii au auzit un zgomot puternic si l-au gasit inconstient. O femeie a incercat sa ii faca manevre de resuscitare, dar fara succes. Deocamdata, nu se stie daca a fost vorba de o sinucidere, un accident sau un act comis de o alta persoana Trupul neinsufletit… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

