Stiri pe aceeasi tema

- Un calugar este in stare grava, in coma profunda, dupa ce luni dupa-masa a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri, la Manastirea Parva, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Marius Rus, informeaza Agerpres.…

- Victima este constienta si a fost transportata la spital.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o persoana care a cazut de la o inaltime de aproximativ 6 7 metri, in…

- Un motociclist in varsta de 28 ani a cazut, duminica, intr-o rapa adanca de opt metri in localitatea Corhana, comuna Dulcesti, fiind salvat de pompieri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sublocotenentul Irina Popa.Ea a precizat ca accesul pompierilor…

- Un tanar in varsta de 19 ani si altul in varsta de 25 de ani au suferit diferite traumatisme si au fost transportati la spital dupa ce masina in care se aflau a cazut in raul Olt de la o inaltime de 20 de metri, de pe un pod din localitatea Cornetu, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Luni dupa-amiaza, un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Bistrița, acesta fiind ranit intr-un accident rutier produs pe DJ 172G, in localitatea Monariu. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Nasaud, in accident au fost implicate o autoutilitara, condusa de un barbat de 33…