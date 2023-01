Stiri pe aceeasi tema

- Singurii nonupleți din lume, noua copii nascuți de o singura mama in același timp, s-au intors in siguranța acasa, in Mali, dupa ce și-au petrecut primele 19 luni din viața in Maroc, sub supraveghere medicala permanenta.

- Jurnaliștii germani au ramas cu un gust amar dupa golul controversat marcat de japonezul Ao Tanaka in poarta Spaniei. Japonia s-a impus cu 2-1 in fața ibericilor și a caștigat grupa in care Germania a terminat pe locul 3. Golul victoriei și calificarii japonezilor a fost extrem de controversat. Mitoma…

- Jurnaliștii croați au gasit o metoda prin care sa mai scape de procese, metoda ce ar putea fi preluata și de catre jurnaliștii romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Depozitul de deșeuri de la marginea orașului Herson ofera cateva indicii vizibile, printre mormanele de gunoaie, despre ceea ce localnicii și muncitorii spun ca s-a intamplat de curand, relateaza G4Media.ro, care citeaza un reportaj publicat luni al celor de la The Guardian .Steaguri rusești, uniforme…

- Turneul mondial din Qatar a avut un pret mare pentru muncitorii straini care si-au parasit familiile crezand ca vor face bani intr-una dintre cele mai bogate tari din lume. Unii nu s-au mai intors insa niciodata acasa. Iar cei care s-au intors nu sunt in niciun caz mai bogati. Dimpotriva, au ramas…

- Un muncitor sosit in Romania, din Nepal, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a unei cladiri din Sectorul 6. Se pare ca acesta iși pierduse locul de munca din luna august a acestui an și urma sa fie dat afara din locuința, iar apoi trimis acasa, conform unor surse judiciare. Fii la curent cu…

- O tanara de 26 de ani, din Vaslui, a murit luand cu ea propriul ingeras si lasand in urma ei alti doi micuti. Asociatia „Nascuta Inger” face un apel pentru ajutorarea familiei greu incercate. Femeia insarcinata in patru luni a inceput sa se simta foarte rau pe 4 noiembrie, avand stari de sufocare. Si-a…