- Anamaria Prodan a vorbit acum ceva vreme, la o emisiune tv, despre cea mai grea incercare din viața ei. Dupa ce a dezvoltat mai mulți noduli la sani, a aflat ca este suspecta de cancer mamar. Vedeta a mers la o clinica de specialitate pentru analize, apoi a descoperit ca nu este cazul de cancer…

- Nuti a facut dezvaluiri neasteptate in cadrul emisiunii "Prodanca si Reghe viata in Dubai", difuzata de Antena Stars. Femeia este cea care are grija de copii si ii alinta tot timpul, mai ales pe Bebeto, fiul cel mic al impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a facut ANUNTUL-BOMBA…

- Laurentiu Reghecampf are cu Al Wasl o serie de patru meciuri la rand fara victorie (unul in cupa si trei in campionat), iar seicii vor sa-l demita pe roman, conform presei arabe. Anamaria Prodan, in topul bogatilor din Romania. Ce avere are, de fapt, sotia lui Laurentiu Reghecampf "Astept…

- Anamaria Prodan, cunoscuta impresara de fotbaliști, a plecat în concediu la Dubai, acolo unde Laurențiu Reghecampf, soțul ei, are un apartament de lux, primit din partea conducerii echipei pe care o antreneaza, Al Wasl.

- Elena Ionescu, ex-Mandinga, si Dragoș Stanciu au divortat dupa un an și cinci luni de la casatorie. Cei doi și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii care a avut loc in mare secret pe 16 martie 2018, pe cand vedeta era insarcinata. Anamaria Prodan a facut ANUNTUL-BOMBA dupa 11 ANI de CASNICIE…

- Este una dintre cele mai aprecite actrițe din lume, dar puțini sunt cei care ii cunosc drama. Alyssa Milano, caci despre ea este vorba a trecut printr-o perioada extrem de dificila cand, impinsa de anumite circumstanțe a fost nevoita sa faca 2 intreruperi de sarcina la numai cateva luni distanța una…