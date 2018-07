Stiri pe aceeasi tema

- Patru surori au fost ranite pe un trotuar din Oradea de o masina care circula cu viteza mare, condusa de un sofer in varsta de 20 de ani. Doua dintre fete au ajuns, in urma impactului, sub autoturism, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru surori, cu varste cuprinse intre 8 si 20 de ani, au fost grav ranite dupa ce au fost lovite de o masina, chiar in fata sediului Politiei Rutiere din Oradea. Fetele se aflau pe trotuar si au fost izbite de autoturismul scapat de sub control de sofer, conform Digi24.ro. Accidentul s a intamplat…

- Un tânar moldovean, în vârsta de 23 de ani, a decedat la 15 iulie curent în SUA, în urma unui accident rutier. În timp ce mergea spre casa, pe trotuar, a fost strivit de o mașina care, din cauza vitezei mari, a derapat de pe drumul central și l-a lovit…

- Patru persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident produs in localitatea clujeana Nadasel. O masina s-a rasturant in afara partii carosabile. Conform IPJ Cluj, soferul de 59 de ani din Bucuresti (Dacia Logan) nu a adaptat viteza la conditiile de drum si, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul…

- Clipe de panica pentru un apropiat al lui Victor Ponta! Managerul general al Faist Mekatronic Oradea, Remus Cotut, cunoscut in viata publica si ca pilot de raliuri, a fost calcat de hoti. Luna trecuta, sotia si fiul acestuia au fost agresati, iar casa pradata de un individ mascat care, la plecare,…

- Doi copii au fost raniți pe trotuar in Valenii de Munte, in unui accident produs marți dimineața pe DN 1A. Micuții erau in drum spre școala cand au fost loviți de o mașina care s-a rasturnat și a lovit un cap de pod. UPDATE 9:05: Unul dintre cei doi copii raniți pe trotuar in Valenii de Munte este in…