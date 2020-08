Drake a lansat piesa “Laugh Now Cry Later”, in colaborare cu Lil Durk

Stiri pe aceeasi tema

- DRAKE a lansat single-ul „Laugh Now Cry Later”, feat. Lil Durk. Videoclipul este regizat de catre Dave Meyers și a fost filmat in Beaverton, Oregon, la miezul nopții. In videoclip il putem vedea pe Drake implicat in diverse activitați sportive alaturi de atleți celebri precum Kevin Durant, Marshawn…

- Cantareata de origine australiana Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”, dupa doua saptamani de la prezentarea noului single, potrivit news.ro.Piesa va fi inclusa pe albumul „Disco”, al 15-lea al artistei, iar videoclipul este regizat de Sophie Muller. „Say Something”…

- Dorian Popa a lansat piesa de ziua lui, "Sar pe noi", in colaborare cu Liviu Teodorescu.Constanteanul Dorian Popa s a nascut la data de 07 august. "Sar pe noi" este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian si Liviu, dupa mega hitul "Fanele", cu peste 53 de milioane de vizualizari doar la…

- Dorian Popa face cinste de ziua lui cu o noua colaborare cu Liviu Teodorescu. Cei doi artisti au lansat piesa „Sar pe noi”, in avans de ziua de nastere a lui Dorian, pe care si-o sarbatoreste astazi, 7 august. „Sar pe noi” este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian si Liviu, dupa mega-hitul…

- Dupa ce și-a surprins fanii cu una dintre cele mai indraznețe colaborari pentru piesa „Rapido”, care in doar 48 de ore de la lansare ocupa locul 1 in Trending, Ruby lanseaza alaturi de Shift piesa „Limonada”, un single fresh, potrivit zilelor in care „soarele topește strada”. Și in care apare și mamaia…

- Vocalistul si chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, Calin Pop, a lansat vineri melodia "Respect" (feat Toni Dijmarescu & Flavius Suciu). Sursa: Calin Pop/YouTube "'Respect' este o noua piesa din 'Cutia cu secrete'. Viata este ca o lupta si se poate asemui…

- Proiectul muzical The Hidden Jester , a lansat un vidoclip nou la melodia piesa „Bad feelings“, o piesa care incearca sa descrie prin versuri și muzica starile de nebunie prin care trec uneori artiștii. Proiectul muzical The Hidden Jester a luat naștere la Jimbolia la mijlocul anului 2018 la inițiativa…

- Rema, starul pop cu origini nigeriene surprinde cu o piesa usor neobisnuita, cu beaturi afro, versuri simple si vibratii rasunatoare, care empatizeaza cu tanara generatie, dar si cu evenimentele marcante din aceasta perioada. “Ginger me” este lansat dupa succesul EP-ului lansat de Rema, in 2019, o piesa…