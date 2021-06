Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR PLUS Dragos Tudorache vrea ca ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sa prezinte coalitiei de guvernare care ii sunt planurile in privinta Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). "Coalitia functioneaza si asta presupune…

- Monica Anisie: „Eu nu vad acest lucru ca pe un act de curaj, ar trebui sa fie o normalitate. Cand am devenit ministru al Educației, inca de la momentul audierii in Parlamentul, am spus ca doresc recredibilizarea școlilor doctorale. (...) Se discuta in spațiul public de situația celor care și-au dat…

- Toader a mai subliniat ca procurorul Olaru, fost șef la DIICOT, este un specialist in criminalitate organizata. ”La momentul inscrierii la doctorat, Codrut Olaru avea deja publicate studii de specialitate in reviste juridice de profil referitoare la criminalitate organizata. Domnul Olaru este un specialist…

- Procurorul Codruț Olaru, fost șef DIICOT și actual membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ramane fara titlul de doctor in drept, dupa ce Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis ca teza sa, coordonata in 2013 de Tudorel…

- Procurorul Codrut Olaru, fost vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, reactioneaza la informatiile referitoare la o decizie a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) de retragere a titlului de doctor, pe motiv de plagiat.…

- Procurorul Codruț Olaru, unul dintre membrii cei mai influenți ai CSM, ramane fara titlul de doctor in drept, dupa ce Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis, joia trecuta, ca teza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Procurorul Codruț Olaru ramane fara titlul de doctor in drept, dupa ce Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis, joia trecuta, ca teza acestuia este plagiata „grosier”, scrie PressOne. Olaru, care este membru al Consiliului Superior…