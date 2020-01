Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la RFI, daca acesta este momentul cel mai potrivit pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate, Bogdan a raspuns: „Absolut de acord și raspund un DA mare. Vom avea alegeri anticipate, sunt convins de asta, in urmatoarele șase luni de zile, cu cat mai repede, cu atat mai bine".…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca, pe termen scurt, o fuziune a partidului cu PLUS este putin probabila, obiectivul fiind intarirea Aliantei USR PLUS in perspectiva alegerilor locale.

- Dan Barna a declarat, intr-o conferința de presa, ca iși asuma intreaga responsabilitate pentru eșecul pe care l-a avut alianța USR PLUS la alegerile de duminica, in primul tur al alegerilor prezidențiale, și a declarat ca toata susținerea partidului merge acum catre Klaus Iohannis.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, in prima conferința de presa de la sediul Alianței USR-PLUS dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, ca urmatorul obiectiv este ca Alinața USR-PLUS sa obțina un scos mai bun la viitoarele alegeri locale și parlamentare.Citește și: Dan Barna, prima…

- Cosette Chichirau, deputata și lider USR Iași, i-a reproșat, la Digi24, candidatului USR-PLUS, Dan Barna, ca nu a luptat impotriva lui Klaus Iohannis in cursa pentru Palatul Cotroceni. De altfel, Chichirau a spus ca eșecul Alianței se datoreaza faptului ca liderul USR nu a dorit ca partidul sa intre…

- Dacian Ciolos, presedinte al PLSU si fost premier, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre cazul Colectiv, despre planul Aliantei USR-PLUS de a-l duce pe Dan Barna in turul al II-lea al prezidentialelor, dar si despre sansele Guvernului Orban de a trece la testul din Parlament.