Stiri pe aceeasi tema

- Un roman muncitor a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce un teribil accident de la locul de munca i-a adus decesul. Tanarul lucra in construcții și avea varsta de 25 de ani. Familia lui este plina de durere și nu poate accepta ceea se s-a intamplat.

- Un eveniment teribil a avut loc in noaptea de joi spre vineri la Uzina Electrica Paroșeni, acolo unde un angajat efectua o verificare a unei guri de vizitare. Din pacate, barbatul a suferit mai multe arsuri, fiind acoperit cu cenușa. La fața locului au intervenit echipe de slavare, care efectuat multiple…

- Evenimentele tragice se țin lanț. Un tanar, in varsta de 26 de ani, s-a stins din viața, iar alți trei prezinta rani ușoare, dupa ce un accident rutier a avut loc luni seara pe Autostrada A1, intre Timișoara și Arad. Impactul a fost foarte puternic, iar conducatorul autoturismului nu a supraviețuit.

- Plutonier adjutant șef, Ovidiu Pomirleanu, s-a stins din viața duminica, 27 februarie. Ovidiu Pomirleanu avea o vechime de 24 de ani in structurile militare, vocația de a fi pompier s-a reflectat permanent in activitațile desfașurate de acesta.Tragicul anunț a fost facut public de catre ISU Vrancea,…

- Doi soți s-au stins din viața, dupa ce un accident rutier a avut loc in Buzau. Autovehiculul in care se aflau a intrat intr-un TIR. Traficul a fost blocat pentru minute intregi. Polițiștii continua cercetarile pentru a afla cu exactitate cum s-a produs incidentul.

- Familia si prietenii regreta nespus trecerea ei in nefiinta. Ea a fost o persoana care a protestat pentru drepturile semenilor in decembrie 2021 si in 5 februarie 2022.A lasat in urma pe sotul ei Ghita si copilasul George-Eduard.Priveghiul va avea loc sambata la ora 18:00 la Casa de rugaciune a Ostei…

- Momente de groaza au avut loc in aceasta dimineața, intre localitațile Valea Mare și Jitaru, pe DN 65-E 574, acolo unde doua autoturisme au intrat in coliziune directa, rezultand moartea unui șofer și ranirea celui de-al doilea. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, care au facut…

- Este doliu in lumea muzicii lautarești! S-a stins din viata un vestit rapsod popular, pe care o țara intreaga il știe drept tarafului „Rapsozii Gorjului“. Rela Ciulei a murit la varsta de 84 de ani, iar prietenii, rudele, familia, dar și cei care i-au ascultat muzica sunt in continuare in stare de șoc.