- Actorul Dragoș Bucur nu se lauda cu mașini de lux și haine scumpe, el apare in primul episod pubicat pe vlogul sau numit „Rurality Show” in haine lejere și cu cizme de caiciuc, conducand un tractor pe teren accidentat.

- Rapperul Robert DRG este cautat de familie prieteni și poliția din doua state dupa ce acesta a disparut fara urma. Au fost lansate apeluri disperate caci s-a scurs mai bine de o saptamana de cand Robert Emanuel Iordache nu a mai dat nici o veste și nici nu a ajuns la destinație, in Marea Britanie. Ultima…

- Dragoș Bucur anunța ca și-a construit casa la țara, intr-un loc unde poate „sa se linișteasca, un loc unde sa iși incarce bateriile”. Locuința e aproape gata, insa nu e racordata la utilitați, acum actorul a apelat la o firma și și-a montat panouri fotovoltaice. Dragoș Bucur iși vede visul implinit.…

- In zilele noastra accesul la informații este rapid și simplu, iar din acest motiv se poate crede ca oricine ar putea prelua rolul de instalator. Cu un tutorial de pe YouTube și o unealta in mana, pare ca putem rezolva orice problema. Insa, lucrurile sunt adesea mult mai complexe decat par la o privire…

- Jandarmii clujeni l-au amendat pe interpretul Gheboasa pentru „versuri vulgare și rasiste” la festivalul UNTOLD. In plus, trapperul a fost reclamat la Consiliul pentru Combaterea Discriminarii.Jandarmeria Mobila Cluj Napoca s-a autosesizat și, dupa analiza imaginilor, a decis sa il amendeze cu 10.000…

- Vestea ca unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz s-a destramat a stat pe prima pagina a ziarelor. Cea care ar fi ales sa puna capat poveștii de iubire ar fi chiar antrenoarea de kangoo jumps, Livia. Potrivit presei mondene, frumoasa bruneta și-ar fi gasit pe altcineva.Reacția comediantului…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit vineri pe Ciprian Olinici, Directorul General Trinitas TV, in funcția de Secretar de Stat pentru Culte, informeaza basilica.ro. CITESTE SI In plin scandal legat de pensii, noul MJ le ține 'predici' magistraților: Sa dovedeasca 'moderație' cand li se taie drepturile…

- Ziare.com s-a clasat pe locul cinci in topul celor mai accesate surse de știri online din Romania, in ultima saptamana, conform datelor publicate in Digital News Report 2023.La capitolul online, Știrile ProTV online se claseaza pe primul loc, fiind urmate de Digi24 online, Știri pe surse,…